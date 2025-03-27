Чай, каюты и сауна: Чем ещё удивили Путина на новой подлодке "Архангельск"?

Путин высоко оценил условия для экипажа "Архангельска", выполненные по высоким стандартам. Верховному главнокомандующему показали уютные каюты, сауну и угостили чаем с пирожками во время экскурсии по подлодке.
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