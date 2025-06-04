Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Helen
    Какой расстрел, Вы о чем? У четвертый год воюем???( или просто наши  ребята гибнут), а у нас даже СМЕРШ не вернули🥲🥲🥲В Крыму задержан ...
  • Анна Зареченская
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  • Анна Зареченская
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"Я теперь россиянин, но мне этот паспорт не нужен": приезжий решил спалить и выкинуть паспорт после получения

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