Раскрыты опасные причины ночных позывов в туалет

Необходимость просыпаться более одного раза за ночь, чтобы сходить в туалет, или ноктурия, может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, предупредил уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Павел Низин.
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