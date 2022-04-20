В Бурятии федеральное оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор»

В Бурятии федеральное оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор»

В Бурятии в рамках ОПМ «Твой выбор» сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте провели уроки правовой грамотности для учащихся школы № 15 республиканской столицы.

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