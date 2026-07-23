По факту гибели туристки на реке Чусовой возбуждено уголовное дело

В Нижнем Тагиле после гибели туристки на реке Чусовой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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