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Яременко о дисквалификации Бутько: «Это списки Родченкова – если находишься в них, то вина считается доказанной. Справедливым решение не назовешь»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко поделился мнением о дисквалификации за допинг российского волейболиста Александра Бутько.

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