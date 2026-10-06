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Нижегородская правда

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Международный инвестиционный форум пройдет в Москве в декабре

Международный инвестиционный форум пройдет в Москве в декабре

17‑й форум «Россия зовет!», который проводит ВТБ, состоится 1 – 2 декабря в Центре международной торговли в Москве.

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