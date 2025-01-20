Мэрия города объяснила открытие проезда между улицами си Матросова

Установку особых дорожных знаков в этой части Смоленска может рассмотреть профильная комиссия В горадминистрации прокомментировали открытие проезда в начале улицы Матросова, ведущего к улице Кирова в Смоленске.
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