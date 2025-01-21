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Обрушение крыши в Шимановске: никто не пострадал, ведётся проверка прокуратуры

Обрушение крыши в Шимановске: никто не пострадал, ведётся проверка прокуратуры

В торговом центре Шимановска обрушилась крыша из-за снега, эвакуация прошла успешно, жертв нет. Прокуратура проводит проверку, чтобы выяснить причины инцидента и оценить действия ответственных лиц.

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