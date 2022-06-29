"Зрелище не для слабонервных": ситуация у ресторана в центре Владивостока - кадры

"Зрелище не для слабонервных": ситуация у ресторана в центре Владивостока - кадры

Ситуация возле ресторана в центре Владивостока вызвала ажиотаж в Сети. Горожане взволнованы происходящим районе улицы Семеновской, кадры которого выставили в Telegram-канал newsvladivostok (12+).

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