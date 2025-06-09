В Госдуме призвали выдворять из РФ детей мигрантов, не сдавших русский

2 протокола и депортация. Опять полумеры, опять растягивание, опять милосердие. Выявили и сразу нахер в кишлак. Не надо их жалеть. Не надо милосердие проявлять.

виталий панов

Зачем вообще разрешать жёнам мигрантов с детьми въезд в Россию,тем более беременным!В ГД РФ долго раскачиваются.Давно надо было разработать дорожную карту для мигрантов! Никто не хотел этим заниматься.А теперь когда терпение у народа заканчивается,начинают пытаться сделать то,что было необходимо сделать много лет назад! Кто придумал закон о "Переселении соотечественников"?И почему под его действие попали именно коренные жители среднеазиатских республик?А для русских для возвращения ставят кучу препятствий?Получается этот закон создан был для наводнения России мигрантами,которые без всяких препятствий становятся новыми гражданами России!Получается запад хочет взорвать Россию изнутри.А кто этот приказ предложил враг №1!Пятая колона не дремлет во главе с Затулиным,защищающих права мигрантов,но не россиян!