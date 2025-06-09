Депутат Госдумы Михаил Матвеев призвал выдворять из России и отправлять «к бабушкам в родные кишлаки» детей мигрантов, которые не сдали тест по русскому языку.
В Госдуме призвали выдворять из РФ детей мигрантов, не сдавших русский
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Сдавших тоже домой...
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18 час.
Добрый Кот
2 протокола и депортация. Опять полумеры, опять растягивание, опять милосердие. Выявили и сразу нахер в кишлак. Не надо их жалеть. Не надо милосердие проявлять.
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10 час.
виталий панов
Зачем вообще разрешать жёнам мигрантов с детьми въезд в Россию,тем более беременным!В ГД РФ долго раскачиваются.Давно надо было разработать дорожную карту для мигрантов! Никто не хотел этим заниматься.А теперь когда терпение у народа заканчивается,начинают пытаться сделать то,что было необходимо сделать много лет назад! Кто придумал закон о "Переселении соотечественников"?И почему под его действие попали именно коренные жители среднеазиатских республик?А для русских для возвращения ставят кучу препятствий?Получается этот закон создан был для наводнения России мигрантами,которые без всяких препятствий становятся новыми гражданами России!Получается запад хочет взорвать Россию изнутри.А кто этот приказ предложил враг №1!Пятая колона не дремлет во главе с Затулиным,защищающих права мигрантов,но не россиян!
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10 час.
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