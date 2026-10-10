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Рубио: союзники США должны выйти из МУС, мы разберём эту контору по кирпичику

Рубио: союзники США должны выйти из МУС, мы разберём эту контору по кирпичику

Госсекретарь США Марко Рубио призвал всех союзников США выйти из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), назвав этот суд «незаконным» и «высокомерным».

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