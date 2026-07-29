Сделки с недвижимостью разрешили оформлять по биометрии ☝️☝️☝️ С 1 июля купить или продать недвижимость, оформить ипотеку или подать документы на регистрацию прав можно полностью дистанционно.
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Сделки с недвижимостью разрешили оформлять по биометрии ☝️☝️☝️ С 1 июля купить или продать недвижимость, оформить ипотеку или подать документы на регистрацию прав можно полностью дистанционно.
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