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Живая Кубань

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Пневмония шагает по регионам: Роспотребнадзор подтвердил рост заболеваемости в России. А что с сезонными инфекциями?

Пневмония шагает по регионам: Роспотребнадзор подтвердил рост заболеваемости в России. А что с сезонными инфекциями?

Пневмония шагает по регионам: Роспотребнадзор подтвердил рост заболеваемости в России. А что с сезонными инфекциями?Осень традиционно считается сезоном простуд, но в этом году статистика добавила к привычному набору тревожную строку.

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