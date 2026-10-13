Пневмония шагает по регионам: Роспотребнадзор подтвердил рост заболеваемости в России. А что с сезонными инфекциями?Осень традиционно считается сезоном простуд, но в этом году статистика добавила к привычному набору тревожную строку.
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