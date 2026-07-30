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FTimes

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УЗИ лонного сочленения: когда назначают и что показывает

УЗИ лонного сочленения: когда назначают и что показывает

УЗИ лонного сочленения: когда назначают и что показывает Татьяна СоломонБоль внизу живота и тазу сильно портит жизнь: мешает нормально ходить, подниматься по лестнице или даже просто переворачиваться в кровати.

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