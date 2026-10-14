Волонтер из Мурино искал в соцсетях хозяев для потерявшейся чихуахуа. На объявления откликнулось более 80 человек, уверявших девушку, что собака принадлежит им.
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