Как предприниматели — участники проекта «Зима в Москве» помогают бойцам СВО

В рамках проекта «Зима в Москве» предприниматели предлагали покупателям новогоднюю продукцию. Разнообразные елочные игрушки, рождественский декор и другие праздничные товары можно было найти в торговых шале на центральных улицах столицы.
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