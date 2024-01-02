Банки выдадут меньше кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой

О снижении доли кредитов, которые российские банки могут выдать гражданам с высоким показателем долгового «пресса», предупреждают «Известия» со ссылкой на соответствующее решение ЦБ РФ (принято в конце прошлой осени и вступило в силу с начала нового года).
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