В Лосинке соберут помощь приюту для бездомных животных в Малоярославце

Приют «ГудДог» в городе Малоярославце просит помощи неравнодушных людей. Приюту нужны сухие и влажные корма, консервы, гречка, овёс, рис, макароны, тушёнка, подсолнечное масло, а также лекарства от клещей, блох, глистов, антибиотики, бинты, марля, шприцы, большие кастрюли (от 3 литров).