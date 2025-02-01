REUTERS/Liesa Johannssen Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок тратит деньги налогоплательщиков на саморекламу, заявил в своем выступлении в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф.
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