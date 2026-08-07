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Форвард Торнике Акубардия подписал контракт с «Динамо»

Грузинский форвард Торнике Акубардия подписал контракт с московским « Динамо ». Акубардия имеет опыт выступлений за Georgia XV, игры в Кубке Карри и за сборную Грузии по регби-7.

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