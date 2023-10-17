Когда всё это лопнет

ЮВ

Юрий Во

Запад гниет уже долго. И никак окончательно не сгниет. Автор очень оптимистичен, когда пишет о 2 годах. Помимо мнения экономистов, надо еще учитывать военную мощь США. Эта мощь не позволит быстро развалить экономику Запада. По простой причине - США НИКОГДА не стесняется нанести неприемлемый экономический ущерб путем военного воздействия тем, кто создаст им угрозу. Да и без особой угрозы - тоже. Пример Ирак, Югославия и далее по списку... А как только где-то начинает рушиться экономика - США со своими свеже напечатанными долларами начинает их "вливать" туда, таким образом обеспечивая их ликвидность.