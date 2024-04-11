Полицейские в Северной Осетии разъясняют гражданам схемы мошеннических действий

Мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений, связанных с использованием информационных технологий проводятся на территории Пригородного муниципального района участковыми уполномоченными полиции территориального органа внутренних дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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