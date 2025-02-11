Продавцы электроники пожаловались ФАС из-за низких цен на маркетплейсах

Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу из-за неконкурентно низких цен на электронику на маркетплейсах.
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