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Продавцы электроники пожаловались ФАС из-за низких цен на маркетплейсах

Продавцы электроники пожаловались ФАС из-за низких цен на маркетплейсах

Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу из-за неконкурентно низких цен на электронику на маркетплейсах.

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