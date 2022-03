Маффины выпекайте в силиконовых или в бумажных формочках. Время приготовления: 25 Минут Ингредиенты Мука — 200 грамм Разрыхлитель — 1 чайная ложка Сода — 1 чайная ложка Соль — 0,5 чайных ложки Курага — 150 грамм Масло сливочное — 125 грамм Сахар — 0,5 стакана Яйцо — 2 штуки Сок апельсиновый — 0,5 стакана Способ приготовления […] The post Солнечные маффины first appeared on ЭХО МЕДИА.