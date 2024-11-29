"Рассерженные патриоты" в России - новая мишень: Кремль берут в осаду. Эксперт Царьграда Алексей Ярошенко пояснил, что западные спецслужбы и их украинские коллеги делают всё, чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию в России.