Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 740 подписчиков

"Рассерженные патриоты" в России - новая мишень: Кремль берут в осаду

"Рассерженные патриоты" в России - новая мишень: Кремль берут в осаду

"Рассерженные патриоты" в России - новая мишень: Кремль берут в осаду. Эксперт Царьграда Алексей Ярошенко пояснил, что западные спецслужбы и их украинские коллеги делают всё, чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх