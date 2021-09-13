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Мэрия Новосибирска запросила исполнительный лист по сносу «Парк Кафе» в Первомайском сквере

Мэрия Новосибирска запросила исполнительный лист по сносу «Парк Кафе» в Первомайском сквере

Мэрия Новосибирска обратилась с заявлением в Арбитражный суд Новосибирской области. Городские власти хотят получить исполнительный лист по сносу здания в Первомайском сквере, где расположились сразу две точки общепита «Парк кафе» и «Перчини».

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