Мэрия Новосибирска запросила исполнительный лист по сносу «Парк Кафе» в Первомайском сквере

Мэрия Новосибирска обратилась с заявлением в Арбитражный суд Новосибирской области. Городские власти хотят получить исполнительный лист по сносу здания в Первомайском сквере, где расположились сразу две точки общепита «Парк кафе» и «Перчини».
Мэрия Новосибирска обратилась с заявлением в Арбитражный суд Новосибирской области. Городские власти хотят получить исполнительный лист по сносу здания в Первомайском сквере, где расположились сразу две точки общепита «Парк кафе» и «Перчини».
Свежие комментарии