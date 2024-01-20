Telegraph: в Британии просят передать ВСУ лодки, на которых приплывают мигранты

Представители организации, указывающей своей целью помощь Украине, обратились к британскому правительству с просьбой поставить украинской армии лодки, на которых в страну через Ла-Манш приплывают мигранты.
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