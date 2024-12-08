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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Главный акушер Москвы заявил, что зачастую организм женщины до 35-40 лет «работает вхолостую» и порекомендовал рожать до 40 лет

«На сегодняшний день эта система поменялась, природу невозможно обмануть, и организм женщины зачастую работает вхолостую до 35-40 лет, и эти ежемесячные гормональные перестройки, к сожалению, ведут к возникновению целого ряда гинекологических заболеваний, проблем, которые мы раньше еще не встречали.

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