Главный акушер Москвы заявил, что зачастую организм женщины до 35-40 лет «работает вхолостую» и порекомендовал рожать до 40 лет

«На сегодняшний день эта система поменялась, природу невозможно обмануть, и организм женщины зачастую работает вхолостую до 35-40 лет, и эти ежемесячные гормональные перестройки, к сожалению, ведут к возникновению целого ряда гинекологических заболеваний, проблем, которые мы раньше еще не встречали.