Чистая прибыль «Норникеля» по РСБУ за 9 месяцев 2023 года обвалилась в 4,5 раза

Чистая прибыль «Норникеля» по РСБУ за 9 месяцев 2023 года обвалилась в 4,5 разаЧистая прибыль «Норникеля» по РСБУ за 9 месяцев 2023 года обвалилась в 4,5 раза - до 68,09 млрд рублей, следует из отчетности компании.
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