Чистая прибыль «Норникеля» по РСБУ за 9 месяцев 2023 года обвалилась в 4,5 раза

Чистая прибыль «Норникеля» по РСБУ за 9 месяцев 2023 года обвалилась в 4,5 разаЧистая прибыль «Норникеля» по РСБУ за 9 месяцев 2023 года обвалилась в 4,5 раза - до 68,09 млрд рублей, следует из отчетности компании.