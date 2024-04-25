Минобороны рассказало о создании "защитного купола" над Запорожской областью

ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков Российские зенитно-ракетные комплексы (РСЗО) С-300, "Панцирь" и другие средства ПВО группировки войск "Днепр" создают "защитный купол" над Запорожской областью, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
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