Плотников: Болгария обеспечила до 40% дизеля для ВСУ

Николай Плотников сообщил, что Болгария закрыла до 40% потребностей ВСУ в дизельном топливе. На пресс-конференции обсудили участие стран НАТО в конфликте на Украине.
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