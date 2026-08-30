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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черкас о новом сезоне КХЛ: «Локомотив» – один из главных фаворитов. Квартальнову дали очень хороший шанс что-то выиграть. Фавориты вообще остаются те же»

Бывший тренер СКА Сергей Черкас назвал фаворитов предстоящего Фонбет Чемпионата КХЛ.  « Локомотив » – один из главных фаворитов.

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