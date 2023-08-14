"Мы к вам с проверкой", - власть Таджикистана направляет в РФ комиссию, призванную оценить масштабы проблем.

Юрий Канарев

Это что ещё за ХУ@НЯ ?! Кто они такие, чтобы приезжать в другое государство и что-то там КОНТРОЛИРОВАТЬ??? ОБОРЗЕЛИ уже до беспредела!!! Гнать всех этих черномазых, вместе с так называемой проверочной комиссией, и закрыть им дорогу в Россию! Их, С К О Т О В, защищают от афганских душманов, а они ещё возникают К О З Л Ы !!! Раз не могут жить по человечески нормально в России, значит нечего им там делать !