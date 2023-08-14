Буду крайне толерантнен, гибок, мягок - какие там есть у нас еще определения, что бы подчеркнуть степень моей лояльности и отсутствию ангажированности.
"Мы к вам с проверкой", - власть Таджикистана направляет в РФ комиссию, призванную оценить масштабы проблем.
Комментарии
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Юрий Канарев
Это что ещё за ХУ@НЯ ?! Кто они такие, чтобы приезжать в другое государство и что-то там КОНТРОЛИРОВАТЬ??? ОБОРЗЕЛИ уже до беспредела!!! Гнать всех этих черномазых, вместе с так называемой проверочной комиссией, и закрыть им дорогу в Россию! Их, С К О Т О В, защищают от афганских душманов, а они ещё возникают К О З Л Ы !!! Раз не могут жить по человечески нормально в России, значит нечего им там делать !
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17 час.
Русский Империалист
Ну всё ! Трындец всем лоббистам ввоза океана южных чудищ , что не обеспечили безбедную, райскую, вольную, без соблюдения законов Великой России, жизнь южных чудовищ, которые досками и прочим шанцевым инструментом с особым цинизмом убивают, увечат и т.д. россиян😡🇷🇺.
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17 час.
Николай Кучков
Оборзел Эмомоли!! Комиссию не пускать, мы её не звали и нечего нас проверять!! А количество мигрантов необходимо в разы уменьшить,пусть в аулы едут,мы их не обязаны обеспечивать работой.мы не СССР.
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17 час.
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