Daily Mail: эффективность мятного чая в борьбе с акне не доказана

Частое употребление мятного чая не является эффективным, научно доказанным способом лечения акне. Об этом изданию Daily Mail сообщили британский дерматолог Джейн Рейвенскрофт и доктор Анохан Аруланантан, руководитель отдела розничной торговли компании по производству пищевых продуктов и витаминов Holland & Barrett.
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