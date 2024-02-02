Daily Mail: эффективность мятного чая в борьбе с акне не доказана

Частое употребление мятного чая не является эффективным, научно доказанным способом лечения акне. Об этом изданию Daily Mail сообщили британский дерматолог Джейн Рейвенскрофт и доктор Анохан Аруланантан, руководитель отдела розничной торговли компании по производству пищевых продуктов и витаминов Holland & Barrett.