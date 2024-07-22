Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Шебекино, пострадали мирный житель и пенсионерка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате прямого попадания в частный дом загорелась крыша площадью 72 квадратных метра, также было повреждено остекление одного из многоквартирных домов.
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