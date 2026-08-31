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Экономист Лобода: доллар может вырасти до 89,50 рубля при укреплении юаня

Экономист Лобода: доллар может вырасти до 89,50 рубля при укреплении юаня

Член РАСО и экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода допустил умеренное ослабление рубля на текущей неделе и рост доллара до 89,50 рубля при закреплении юаня выше 12,90 рубля.

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