Экономист Лобода: доллар может вырасти до 89,50 рубля при укреплении юаня

Член РАСО и экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода допустил умеренное ослабление рубля на текущей неделе и рост доллара до 89,50 рубля при закреплении юаня выше 12,90 рубля.
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