25 историй про дни рождения, которые надолго запомнились именинникам

Идеальный день рождения не обязательно должен быть похож на классический праздник с ароматом домашней выпечки, шелестом подарочной бумаги и приятными словами от близких людей.
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