Причины смертельного ДТП с товарным поездом и легковым авто установит Следком Крыма

В Крыму устанавливают обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде в Джанкойском районе Крыма, в результате которого погиб мужчина Следователи Крымского следственного отдела на транспорте выясняют, как произошла авария на железнодорожном переезде Богемка.
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