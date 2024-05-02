Причины смертельного ДТП с товарным поездом и легковым авто установит Следком Крыма

В Крыму устанавливают обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде в Джанкойском районе Крыма, в результате которого погиб мужчина Следователи Крымского следственного отдела на транспорте выясняют, как произошла авария на железнодорожном переезде Богемка.