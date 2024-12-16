Правительство России поддержало законопроект о спецсчетах для иноагентов

Инициативу выдвинула группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным.Правительство России одобрило законопроект, предполагающий создание специализированных рублевых счетов для иностранных агентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии