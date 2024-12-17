Китайские модели искусственного интеллекта уже не уступают американским

Попытки Китая доминировать в мире искусственного интеллекта могут принести свои плоды: инсайдеры отрасли и технологические аналитики сообщают CNBC, что китайские модели искусственного интеллекта уже пользуются огромной популярностью и по производительности не уступают американским и даже превосходят их.