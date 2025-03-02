Глава Росмолодёжи Гуров назвал Сайтиева великим сыном российского народа

Умерший трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев был великим сыном чеченского и российского народа, отметил 2 марта в некрологе руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров.
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