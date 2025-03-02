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Глава Росмолодёжи Гуров назвал Сайтиева великим сыном российского народа

Глава Росмолодёжи Гуров назвал Сайтиева великим сыном российского народа

Умерший трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев был великим сыном чеченского и российского народа, отметил 2 марта в некрологе руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров.

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