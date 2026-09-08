Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

437 подписчиков

Bloomberg: пророссийские силы усиливают позиции в Германии, Франции и Италии

Bloomberg: пророссийские силы усиливают позиции в Германии, Франции и Италии

Bloomberg отмечает усиление пророссийских сил в Германии, Франции и Италии — на фоне победы «АдГ» в Саксонии-Анхальт, призывов Барделла пересмотреть поддержку Украины и роста популярности экс-генерала Ванначчи в Италии, выступающего за диалог с Москвой и выход из НАТО.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым