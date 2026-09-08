Bloomberg: пророссийские силы усиливают позиции в Германии, Франции и Италии

Bloomberg отмечает усиление пророссийских сил в Германии, Франции и Италии — на фоне победы «АдГ» в Саксонии-Анхальт, призывов Барделла пересмотреть поддержку Украины и роста популярности экс-генерала Ванначчи в Италии, выступающего за диалог с Москвой и выход из НАТО.