Bloomberg: пророссийские силы усиливают позиции в Германии, Франции и Италии

Bloomberg отмечает усиление пророссийских сил в Германии, Франции и Италии — на фоне победы «АдГ» в Саксонии-Анхальт, призывов Барделла пересмотреть поддержку Украины и роста популярности экс-генерала Ванначчи в Италии, выступающего за диалог с Москвой и выход из НАТО.
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