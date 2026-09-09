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Царьград

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ČTK: АЭС "Темелин" в Чехии перейдет на топливо Westinghouse

ČTK: АЭС "Темелин" в Чехии перейдет на топливо Westinghouse

АЭС "Темелин", юг Чехии, начинает использовать американское топливо Westinghouse. ČEZ получил разрешение на загрузку этого топлива в первый энергоблок в конце года.

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