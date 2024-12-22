Стало известно о послании Турции к России после начала свержения Асада

В первые дни наступления повстанцев в Сирии, которые свергли президента страны Башара Асада, Россия поддерживала контакты с Турцией, чтобы узнать планы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, запрещенная в РФ), пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в западных спецслужбах.