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Украину впервые с 2022 года не пригласили на основные дискуссии саммита НАТО

Украину впервые с 2022 года не пригласили на основные дискуссии саммита НАТО

www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine Украина впервые с 2022 года не приглашена на основные дискуссии саммита НАТО во избежание трений с Вашингтоном, пишет издание Euractiv, ссылаясь на источники в альянсе.

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