Файзуллаев: «Смотрю каждую игру Хусанова в «Сити». Это топовый переход»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился мнением о переходе своего партнера по сборной Узбекистана, защитника Абдукодира Хусанова из французского «Ланса» в английский «Манчестер Сити» зимой этого года.
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