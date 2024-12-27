Какие проблемы вызывают рост тревожности у россиян?

Впервые с 2022 года повестка, связанная с СВО, перестала быть главной темой, тревожащей россиян. Об этом сообщается в исследовании рейтинга тревожностей регионов по итогам 2024 года в рамках «Национального индекса тревожностей россиян.
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