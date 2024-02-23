Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Видео с поздравлением Президента РФ Владимира Путина было опубликовано на сайте Кремля. В своем обращении он поздравил всех ветеранов, личный состав и гражданский персонал ВС России, а также всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества.