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Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Видео с поздравлением Президента РФ Владимира Путина было опубликовано на сайте Кремля. В своем обращении он поздравил всех ветеранов, личный состав и гражданский персонал ВС России, а также всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества.

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