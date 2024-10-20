Глава молдавской диаспоры в Москве Погонец: на выборах в Молдавии ажиотаж

На президентских выборах в Молдавии в воскресенье, 20 октября, наблюдается настоящий ажиотаж. Глава молдавской диаспоры в Москве Николай Погонец заявил, что еще никогда не было такого ажиотажа, как сегодня.
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